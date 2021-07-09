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اليوم.. مصر للطيران تسيير 80 رحلة دولية وداخلية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير اليوم الجمعة، 80 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 63 رحلة دولية الي كل من (بغداد، كازابلانكا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا، ميونخ، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل)، بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.

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