اليوم.. مصر للطيران تسيير 80 رحلة دولية وداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير اليوم الجمعة، 80 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



