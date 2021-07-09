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مركز الأهرام يكشف النقاط الإيجابية المتحققة من مجلس الأمن بشأن السد (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن بعض النقاط الإيجابية قد تحققت من جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي، أمس الخميس، منها إشارة ممثل الأمم المتحدة إلى المنطقة، وغيرها من الكلمات التي أشارت صراحة إلى فشل آلية المفاوضات، وفقا للمنهج الإثيوبي في التعامل معها.

وأضاف "فرحات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن كلمات كثيرة للدول الأعضاء كانت مهمة بالنسبة إلى وجهة نظر المصلحة المصرية، لافتًا إلى أن العودة إلى مفاوضات الاتحاد الأفريقي ليست مأمونة طالما لم يتم وضع ضوابط زمنية وموضوعية محددة.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن كلمات كثيرة للدول الأعضاء تطرقت إلى أهمية التوصل لاتفاق، وإن كانت قد استخدمت كلمة "اتفاق متوافق عليه" لا "الاتفاق القانوني الملزم"، مشددًا على أن التأكيد على هذه النقطة مسألة مهمة.

وأشار إلى أن المنهج الإثيوبي يحاول اختزال القضية في نقاط محددة ويهمل النقاط الأخرى، ولم ينظر إلى المسألة في أي وقت من الأوقات بشكل متكامل، حيث يركز على المسألة باعتبارها قضية تنمية ولم يشر إلى أن مصر ليست ضد حقه في التنمية وأنها أكدت في كل المحافل الدولية والجولات الدبلوماسية والخطابات الرسمية الصادرة عنها بشأن السد أكدت فيها على حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء".

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