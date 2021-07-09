اقتراح بإلغاء الإقامة المؤقتة للأجانب في روسيا

وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يقضي بتغيير قواعد إقامة المهاجرين في روسيا، وكذلك إلغاء نظام الإقامة المؤقتة، بصفته وثيقة تسمح للأجانب بالإقامة في روسيا لمدة 3 أعوام.





قالت صحيفة "كوميرسانت"الروسية نقلا عن مذكرة تلحق بمشروع القانون إن وزارة الداخلية الروسية اقترحت بالتخلي عن منح ترخيص بالإقامة المؤقتة في روسيا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





واقترحت الداخلية الروسية تطبيق 3 أنظمة لإقامة المهاجرين في روسيا وهي:





- نظام الإقامة قصيرة الأمد لفترة لا تزيد عن 90 يوما خلال عام واحد،





- نظام الإقامة طويلة الأمد لمدة تزيد عن 90 يوما من دون منح ترخيص بالإقامة الدائمة،





- الإقامة الدائمة يسري مفعولها لمدة غير محدودة.





يذكر أن وزارة الداخلية الروسية قد أعدت قائمة خاصة يدرج عليها المهاجرون الذين يخرقون شروط الإقامة في روسيا. وعلاوة على ذلك فإن وزارة الداخلية ستطلب من الأجانب توقيع اتفاقية الموالاة عند دخولهم روسيا. وسيدرج البند المذكور، حسب الداخلية الروسية، على مشروع قانون الهجرة الفدرالي.



