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وزيرة الهجرة تتابع الترتيبات النهائية للنسخة الشبابية بمبادرة "إحياء الجذور"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الرابعة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، وهى المبادرة التى كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، أن النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" ستنطلق الأسبوع الجاري، حيث تم الاتفاق على الترتيبات النهائية مع فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشئون القبارصة المغتربين، ونائب وزير الخارجية اليونانى لشئون اليونانيين المغتربين، كوستاس فلاسيس، وبحضور السفيرين اليونانى والقبرصى فى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على خروج فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إرساء دعائمها بتمكين الشباب والترويج لإنجازات الدولة المصرية، واستضافة الشباب اليونانى والقبرصى لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية.

وتابعت الوزيرة، أن النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور- NOSTOS"، تتضمن زيارات للعديد من الأماكن مثل مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن الأخرى ذات الطابع اليونانى القديم بالإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة لقناة السويس وكذلك الأهرامات.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم الاتفاق على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للمعايير الدولية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت الوزيرة أن مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، من شأنه أن يقوى العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة، مشيرة إلى القواسم المشتركة بينهم، بما لهم من تاريخ وحضارة عريقة، ومؤكدة أن العلاقات بين الشعوب المصرية القبرصية واليونانية مهمة وحيوية لما تمتاز به البلدان الثلاثة من مناطق الجذب السياحى وما يمتلكونه من إرث حضارى لا يقدر بثمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق المبادرة فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017، وجاءت النسخة الأولى فى أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر، ثم النسخة الثانية فى نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء فى إنجلترا من مصر واليونان وقبرص، وبعدها جاءت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجارى بين الجاليات المقيمة هناك من البلدان الثلاثة.

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