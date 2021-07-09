غلق وتشميع 16 محل مخالف فى مدينة 6 أكتوبر بالتعاون شرطة التعمير





أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم غلق وتشميع (16) محل مخالف لتراخيص التشغيل ورفع عدادات الكهرباء فى "الحى المتميز"، ضمن الحملات المكثفة التى تقوم بها الإدارات المعنية فى الجهاز لمختلف أحياء المدينة لتطبيق القانون على الجميع؛ ووفقاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بالحفاظ على النسق الحضارى للمدن الجديدة.









أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه كلف جميع رؤساء الأحياء فى المدينة بالمتابعة الجيدة والتعاون مع قطاعات الشرطة المختلفة؛ لتنفيذ قرار غلق المحلات المخالفة لتراخيص التشغيل، أو التى خالفة النشاط من سكنى لتجارى بكل حزم، وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد المخالفين للقانون .. موضحاً أنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى للمدينة؛ وتطبيق أعلى درجات الإجراءات الإحترازية وتفعيل القانون على المخالفين.





أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة اليوم كانت بإشراف المهندسة حنان عبدالعظيم نائب رئيس الجهاز لقطاع شرق مدينة أكتوبر، وبحضور المهندس راضى خليل معاون رئيس الجهاز، إسلام عادل مدير إدارة الإشغالات، المهندس محمد الغندور رئيس الحى، عصام بدوى مدير تراخيص التشغيل، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد ضياء سعد، المقدم محمد عمران، ورجال شرطة التعمير.





تأتى تلك الحملات بناءاً على تعليمات اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، واللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإعادة الإنضباط للشوارع وخصوصاً المدن الجديدة الحضارية بالمنطقة الغربية فى محافظة الجيزة.



