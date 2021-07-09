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كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى المدارس بالقلیوبیة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة بأحدى مدارس محافظة القليوبية.

حيث تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمدیریة أمن القلیوبیة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، وأمكن تحدید ھویة المتوفى وتبین أنه (طالب، ومقیم بدائرة القسم).

وتم تشكیل فریق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن القلیوبیة أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرین أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمیة من أسیاخ الحدید المثبتة بنهایة الأعمدة الخراسانیة للعقار والبارزة منها وأثناء قیامه بنزع أحد الأسیاخ إختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته.

وبمعاینة سطح العقار عُثر على عدد من الأسیاخ منزوعة من الأعمدة الخراسانیة وملفوفین ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحدید مرافقى المتوفـى وتبین أنھم ( 3 أشخاص).

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم وبمواجهتهم أیدوا ما جاء بالفحص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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قطاع الأمن العام حوادث الفجر جثة بأحدى مدارس القليوبية القليوبية الفجر

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