صور نادرة للسيدة جيهان السادات مع الرئيس الراحل وأبنائهما

نعى زين السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التى وافتها المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض.



ونشر زين السادات، مجموعة صور نادرة للسيدة جيهان السادات، جمعتها مع الرئيس الراحل وأبنائها، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "وداعًا جيهان السادات".



يأتى هذا بعدما نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



ويشار إلى أن محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، علق - أمس - على الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، قائلا، إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج فى أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا.