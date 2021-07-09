Advertisements

حملة أمنیة بالقلیوبیة لضبط العناصر الإجرامیة والمحكوم علیهم الهاربین

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
Advertisements

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن القلیوبیة بتوجیه حملة أمنیة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قریة مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة،أسفرت جهودھا عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة.

حيث تم ضبط (4) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات الناریة بحوزة (4) متهمین كما تم ضبط (13) قضیة مخدرات وضُبط خلالھا (كمیات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (14) متهم" لعدد 9 منھم معلومات جنائیة".

كما تمكنوا من ضبط (2) قطعة سلاح أبیض وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارھم على ذمة قضايا كما تم ضبط (3) مراقب ھارب بالإضافة إلى ذلك تم تنفیذ (7194) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا والمواد المخدرة وضبط المحكوم علیهم الهارب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر حملة أمنية الهاربين القليوبية

أخبار تهمك

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الداخلية": ضبط 231 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سقوط عصابة مخدر الموت في سوهاج

"موبايل جديد".. كلمة السر في سقوط عصابة العملات المزورة بالقاهرة

مكافحة المخدرات تضبط عددا من تجار الكيف بـ3 محافظات

مكافحة المخدرات تلاحق تجار الكيف في 5 محافظات

الأمن العام يستهدف بؤرة إجرامية في الفيوم ويضبط أسلحة نارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

10:00 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

11:03 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي