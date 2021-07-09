حملة أمنیة بالقلیوبیة لضبط العناصر الإجرامیة والمحكوم علیهم الهاربین



قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن القلیوبیة بتوجیه حملة أمنیة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قریة مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة،أسفرت جهودھا عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة.



حيث تم ضبط (4) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات الناریة بحوزة (4) متهمین كما تم ضبط (13) قضیة مخدرات وضُبط خلالھا (كمیات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (14) متهم" لعدد 9 منھم معلومات جنائیة".



كما تمكنوا من ضبط (2) قطعة سلاح أبیض وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارھم على ذمة قضايا كما تم ضبط (3) مراقب ھارب بالإضافة إلى ذلك تم تنفیذ (7194) حكم قضائى متنوع.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا والمواد المخدرة وضبط المحكوم علیهم الهارب.