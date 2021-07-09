Advertisements

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن البيانات التي صدرت أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن بخصوص السد الإثيوبي، سواء من المعنيين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ممثل الأمم المتحدة لشؤون القرن الأفريقي والدول الأعضاء ركزت على رسالة واحدة، هي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل والتوقف عن اتخاذ أي إجراء أحادي من أي دولة، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس مطالب الدولة المصرية تحديدا، وهو ما يعبر عن أن أعضاء المجلس على علم ودراية بعدالة القضية المصرية.

وأضاف "عمرو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن بعض الدول حاولت التعامل مع الموقف بشكل وسطي للحفاظ على علاقتها بالدول الثلاث وبخاصة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كلمة سامح شكري وزير الخارجية كانت قوية وواضحة وشارحة لكل تفاصيل الملف بمنتهى الشفافية.

وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أرسلت وزيرا فنيا وليس سياسيا لتصدير رسالة للعالم مفادها بأن هذه القضية فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبا على الوزير أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير الخارجية المصرية.

واستطرد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، "كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في التفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدار السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما أسماه بحقوق الشعوب في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية رغم أنه لا وجود لها".

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ يوم

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

10:00 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي