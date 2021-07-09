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بعد النجاح العالميّ لأغنيته "حضلّ أحبّك".. الفنّان الأردنيّ الشابّ عصام النجّار يُطلق " من غيرك انتِ"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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بيروت فى 9 تمّوز- يوليو 2021: بعد النجاح العالميّ وغير المسبوق الذي حقّقته أغنيته المُنفردة الأولى "حضلّ أحبّك"، أطلق نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار، الذي شكّل حالة إستثنائيّة خاصّة في عالم الموسيقى، أغنيته الجديدة "من غيرك إنتِ" مع شركة Universal Arabic Music .


"من غيرك إنتِ" أغنية باللغة العربيّة، من كلمات وألحان عصام النجار، Zeyne وناصر البشير الذي وزّع الأغنية أيضاً. والأغنية تنقل قصّة كلّ حبيب يتقبّل شريكته كما هي، بكامل صفاتها وعيوبها. والأغنية مليئة بالحبّ والمشاعر، لكنّها في الوقت نفسه ذات إيقاع حيويّ مُميّز.


وعن الأغنية قال عصام النجّار: " من غيرك إنتِ" تُشكّل فرصة لي لإثبات نفسي بعد "حضلّ أحبّك". وأنا فخور جداً بهذه الأغنية وسعيد بإصدارها، وآمل أن تلقى أصداءً إيجابيّة وأن يستمتع بها الجمهور ". 


تجدر الإشارة أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في الأردن وتحديداً في عمّان مع المُخرج عُمر رمّال. ويُظهر العمل المُصوّر للأغنية نضج عصام كفنّان وكاتب أغاني، حيث يقف على المسرح ليُعلن حبّه صارخاً: "وأنا بسأل حالي ليش في اشي ناقص، كيف انتِ يلي قبلتي فيني الليخة والخبايص، وأنا يلّي ماشية الدنيا عكسي راجع رايح، من غيرك إنتِ ". 


يُذكر أنّ أغنية " من غيرك انتِ" أتت بعد النجاح الباهر لأغنية "حضلّ أحبّك" التي صدرت خلال فترة سابقة من هذا العام وهي الأغنية العربيّة الأولى التي إحتلّت، خلال أشهر قليلة فقط، المراكز الأولى على العديد من التطبيقات الموسيقيّة ومواقع التواصل الإجتماعيّ ، مُتصدّرة قائمة الأغنيات الأكثر بحثاً وتداولاً وحقّقت انتشاراً عالمياً، مُحتلّة المراكز الاولى، منذ لحظة إصدارها، على مواقع Spotify's  USو Global Viral 50 Charts و Shazam's Top 200 Global Chart ، وعلى لوائح  Global Hits  و Viral Hits من Apple Music ، مُعزّزةً موقع عصام النجّار كفنّان جدير بالمُتابعة في عام 2021.

عن عصام النجار:

يُمهّد المُغني والكاتب وعازف الجيتار عصام النجار، البالغ من العمر 17 عاماً، الطريق أمام جيل جديد من الفنّانين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيطرة على المشهد الموسيقيّ العالميّ. فعصام النجّار دخل عالم الشهرة من بابه الواسع، وهو أوّل فنّان أردنيّ يُحقّق إنتشاراً عالميّاً بأغنية عربيّة تخطّت الـ17 مليون مُشاهدة على موقع يوتيوب وتصدّرت قائمة تطبيق Spotify لأكثر 50 أغنية رائجة عالمياً وقائمة أكثر الأغاني بحثاً على تطبيق Shazam للموسيقى والأكثر تداولاً على تطبيق "تيك توك" من خلال 320 مليون مُشاهدة. 

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