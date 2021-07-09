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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 9 يوليو 894 إلى 896 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 9 يوليو 819 إلى 821 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 يوليو 782 إلى 784 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 يوليو 670 إلى 672 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 9 يوليو 521 إلى 523 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 9 يوليو 447 إلى 448 جنيه

أسعار الاونصة اليوم الجمعة 9 يوليو 27,795 إلى 27,866 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 6,256 إلى 6,272 جنيه

أسعار الكيلو اليوم الجمعة 9 يوليو 893,714 إلى 896,000 جنيه

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