



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.





أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 9 يوليو 894 إلى 896 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 9 يوليو 819 إلى 821 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 يوليو 782 إلى 784 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 يوليو 670 إلى 672 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 9 يوليو 521 إلى 523 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 9 يوليو 447 إلى 448 جنيه





أسعار الاونصة اليوم الجمعة 9 يوليو 27,795 إلى 27,866 جنيه





أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 6,256 إلى 6,272 جنيه





أسعار الكيلو اليوم الجمعة 9 يوليو 893,714 إلى 896,000 جنيه



