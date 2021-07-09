Advertisements

أسعار الدولار اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ نصف ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ يوم

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

10:00 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي