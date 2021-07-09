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ضبط تشكیل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".


كانت البداية أثناء مرور قوة أمنیة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة الشروق بمدیریة أمن القاھرة، تمكنت من ضبط(سائق، له معلومات جنائیة، مقیم بدائرة قسم شرطة المطریة بالقاھرة) حال إستقلاله سیارة " أجرة "، وبحوزته (3 ھواتف محمولة مجھولى المصدر – مبلغ مالى – سلاح أبیض "كتر").

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بإسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقیم بالقلیوبیة) جارى تحدیده
وضبطه، وأقر بإرتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأضاف بحیازته للسلاح الأبیض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.


وبإستدعاء المجنى علیهما تعرفا على الهاتفان المضبوطان، وإتهماه والمتهم الهارب
بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، من خلال تكثیف
المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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سرقة الهواتف المحمولة حوادث الفجر أسلوب المغافلة

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