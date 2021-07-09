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رفض طلب استجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
رويترز
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قالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.

وأضاف مصدر قضائي كبير لوكالة "رويترز" أن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار في وقت سابق، طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته .

وشملت قائمة الملاحقات بخصوص قضية انفجار المرفأ، قادة عسكريين وأمنيين سابقين في لبنان، إذ ادعى بيطار أيضا على عدة سياسيين وأمنيين في البلاد بينهم وزراء سابقون.

ووقع في 4 أغسطس 2020، انفجار ضخم في مرفأ بيروت خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.


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