موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الأهلي نهاية الموسم الجاري.





وقرر موسيماني رحيل ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات القادمة، بسبب عدم اقتناعه بقدرات اللاعب رغم تواجده ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري إبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.





وحقق الأهلي فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



