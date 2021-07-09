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تصريحات كاسميرو قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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حذر لاعب وسط المنتخب البرازيلي كاسيميرو، من قوة المنتخب الأرجنتيني، والذي سيواجهه منتخب بلاده فجر الأحد، في نهائي كوبا أمريكا، مشيراً إلى أنه من خطأ اختصار قوة "الألبيسيليستي" في نجمه الأول ليونيل ميسي فقط.

وقال كاسيميرو في مؤتمر صحافي: "منتخب الأرجنتين هو فريق مليء باللاعبين المميزين، ولا يمكن اختصاره في لاعب واحد فقط، نعرف قيمة ميسي، فهو لاعب رائع، ولكن علينا أن نقدّر المنتخب الأرجنتيني ونحترمه بالشكل المطلوب".

وأضاف: "وأيضاً لا تقتصر خطورة الأرجنتين على ميسي ولاوتارو (مارتينيز)، بالطبع هما لاعبان مميزان، ولكن الأرجنتين وصلت إلى النهائي بفضل المجموعة، وبفضل كل لاعب في الفريق، علينا أن نحترم الجميع".

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان في نهائي كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا، وذلك بعد تأهل البرازيل بالفوز على بيرو بهدف نظيف، بينما صعدت الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح.

واستبعد لاعب وسط ريال مدريد بأن تكون مهمته الوحيدة في المباراة هي خطورة ميسي، مشيراً إلى أنه المنطقة المسؤول عنها في الملعب سيتواجد فيها ميسي، وهو ما يعني أنه سيحاول إيقاف خطورة هذا الجانب خلال اللقاء، وبما فيها محاولات نجم برشلونة الإسباني لتشكيل أي خطورة.

وأنهى اللاعب البرازيلي حديثه قائلاً: "أحب ميسي كثيراً، ولكن في النهاية يجب التأكيد على أن الأرجنتين ليست ميسي فقط، والقوة الدفاعية للبرازيل لا يجب أن تُختصر في كاسيميرو فقط". 

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