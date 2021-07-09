خبير سياحي: تقارب كبير بيننا والروس.. و لم ينقطعوا عن مصر (فيديو)

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن قرار روسيا برفع الحظر عن تيسيير الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية، جاء نتيجة الجهد المصري الدءوب بقيادة رئيس الدولة ووزيري الخارجية والسياحة.





وأشار "البطوطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة المصرية مهتمة بالسائح الروسي، حيث هناك لافتات إرشادية في المنتجعات المصرية باللغة الروسية، فضلا على أن العاملين في الفنادق السياحية يجيدون اللغة الروسية، كما أن عدد كبير من المرشدين السياحيين يتقنون التحدث باللغة الروسية.



