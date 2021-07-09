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نجم البرازيل عن مواجهة الأرجنتين: لديهم أفضل لاعب في العالم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:30 م
ميسي
ميسي
وكالات
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أكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون على أن لاعبي منتخب بلاده يعرفون مدى خطورة نظيره الأرجنتيني، بالرغم من أنه لم يحقق لقب كوبا أمريكا منذ أكثر من 28 عاماً، مشيراً في الوقت ذاته أنه على دراية بصعوبة المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي البطولة القارية.

وقال اللاعب في مؤتمر صحافي: "من الواضح أنه منافس من أعلى مستوى، وستكون المباراة صعبة أيضاً بسبب الـتنافس الكبير بيننا على مر التاريخ في أمريكا الجنوبية، لديهم الكثير من اللاعبين المميزين، ولديهم أفضل لاعب في العالم، نعرف مدى صعوبة مواجهة الأرجنتين، وليس الآن فقط ولكن في الماضي أيضاً".

وأشار ريتشارليسون إلى أنه بالرغم من صعوبة المباراة، إلا أن فريقه سيسعى للتتويج باللقب على ملعب ماراكانا، الذي خاض عليه اللاعب العديد من المباريات، وأحرز عليه العديد من الأهداف عندما كان لاعباً في صفوف فلومينينسي، وفاز عليه بكوبا أمريكا 2019 مع منتخب بلاده.

وعن بعض التصريحات المستفزة التي أطلقها بعض لاعبي المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا قال مهاجم إيفرتون الإنجليزي: "دائماً ما تكون هناك استفزازات من هذا النوع، ولكن الأهم هو الرد على أرض الملعب، علينا أن نتحدث ونطلق التصريحات، ولكنه أن نرد في الملعب أيضاً وهو الأهم، تحقيق الفوز في كل المباريات هو ما نسعى لتحقيقه".

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في نهائي كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا، فجر الأحد، بعد تأهل الأول بفوز على بيرو في نصف النهائي بهدف نظيف، ووصول الثاني لنفس الدور بعد تخطي كولومبيا بركلات الترجيح.

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ميسي مواجهة الأرجنتين الفجر الارجنتين

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