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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 31.5 إلى 32 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي إلى 60 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 46.50 جنية

سعر كرتونة بيض أبيض 40.00 جنية

سعر كرتونة بيض أحمر 44.00 جنية

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