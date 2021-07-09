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حقيقة موافقة الأهلي على رحيل القاطرة البشرية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تلقى مسئولو الأهلي عدة عروض رسمية للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويرغب فريقا العين الإماراتي وجالاتا سراي التركي في الحصول على خدمات أليو ديانج بعد أن قدم اللاعب أداءً مميزا خلال الفترة الأخيرة.


وقررت إدارة الأهلي تأجيل حسم ملف رحيل ديانج لبعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.


وحقق الأهلي فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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