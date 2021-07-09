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شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري
الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:30 م
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز أمس على المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون رد.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل له كل من صلاح محسن ومحمد شريف بعد محاولات عديدة من لاعبو الأهلي، ليصل المارد الأحمر للنقطة رقم 48 فى جدول الدوري والمركز الثاني.
ترتيب هدافي الدوري المصري
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدف
محمد شريف لاعب الأهلي 12 هدف
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
عمر كمال لاعب المصري 11 هدف
مصطفى فتحي لاعب 10 أهداف
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