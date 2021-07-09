



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 9-7-2021





أسمنت المسلح يسجل 880 جنيها.





أسمنت النصر يسجل 800 جنيه.





لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 790 جنيها.





سعر أسمنت سيناء يسجل 800 جنيه.





سعر أسمنت السويس يسجل 825 جنيها.





أسمنت حلون يسجل 840 جنيها.





أسمنت السويدي يسجل 855 جنيها.



