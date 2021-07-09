Advertisements

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق

البرتقال الصيفي يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
التفاح المصري يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.
الكانتالوب يتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة موافقة الأهلي على رحيل القاطرة البشرية

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات كاسميرو قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 15 دقيقة

التعليم العالي يستعرض إنجازات البحث العلمي أبرزها تنفيذ مشروع إنقاذ بحيرات مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

نجم البرازيل عن مواجهة الأرجنتين: لديهم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

12:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي