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طريقة تفعيل بطاقات الخصم الفوري من ماكينة الصراف الآلي لبنك مصر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:28 م
ماكينة بنك مصر
ماكينة بنك مصر
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يقدم بنك مصر عددا من الخدمات المختلفة لعملائه تشمل الحسابات الجارية والتوفير، وقروض التمويل العقاري والسيارة والقروض الشخصية والسلع المعمرة والحج والعمرة والبطاقات، وغيرها، وأوضح بنك مصر في فيديو توضيحي له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طريقة تفعيل بطاقات الخصم الفوري والمدفوعة مقدمًا من ماكينة الصراف الآلي لبنك مصر، وذلك على النحو التالي:

طريقة تفعيل بطاقات الخصم الفوري والمدفوعة مقدمًا من ماكينة الصراف الآلي لبنك مصر

1) إدخال بطاقة الخصم الفوري أو المدفوعة مقدمًا.

2) الضغط على استمرار لتفعيل البطاقة.

3) الضغط على استمرار للموافقة على الشروط والأحكام لإرسال كود على الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

4) إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام، الذي تم إرساله على الهاتف المحمول.

5) بذلك يكون تم تفعيل البطاقة بنجاح، ويتم الضغط على استمرار لإنشاء رقم سري.

بنك مصر ينصح عملاءه بعدم إعطاء معلومات الحساب أو الكارت المصرفي لأي شخص
ونصح «بنك مصر» عملاءه، بعدم إعطاء أي بيانات بنكية متعلقة بحساباتهم لمن يطلبها منهم عبر الهاتف المحمول بحجة تحديث البيانات، وذلك تجنبا لتعرضهم للنصب أو الاحتيال، مؤكدا في فيديو توعوي أن تحديث البيانات الخاصة بالعميل يحدث من خلال فروع بنك مصر، ولا يتم عبر الهاتف المحمول، أو أي طريقة أخرى.

وطالب البنك عملاءه، بعدم الإفصاح عن الرقم السري المتغير (OTP) المرسل من البنك على التليفون المحمول الخاص بالعميل والمسجل في البنك، لاستخدامه في الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم مشاركة كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، ورمز التحقق (CVV2) المكون من ثلاثة أرقام متواجدين في ظهر الكارت، وشدد أيضا على عدم الإفصاح بأرقام الكارت المصرفي وتاريخ انتهائه لأي شخص.

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