عقب تبادل إطلاق النیران.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط آخر بالدقهلية

أكدت معلومات وتحریات قطاع الأمن العام عن اختباء اثنین من العناصر الإجرامیة (شقیقین، مطلوب ضبطهما وإحضارھما فى قضیة "قتل".





وسبق اتهامهما فى 20 قضیة "سرقة بالإكراه، قتل" ومحكوم على أحد أحدھما بالسجن فى عدد من الجنایات ما بین "سرقة بالإكراه – استعراض قوة، قتل" والآخر محكوم عليه بالسجن فى قضیتى "سرقة بالإكراه – خطف"- مقیمان بدائرة مركز شرطة جمصة.





وعقب تقنین الإجراءات تم استهدافهما بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقھلیة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارھما بالقوات بادرا بإطلاق الأعیرة الناریة فبادلتهم القوات بالمثل وتمكنت من السیطرة على الموقف.





وأسفر ذلك عن مصرعهما، وعُثر بجوارھما على (2 بندقیة آلیة و17 طلقة لذات العیار).





كما وردت معلومات مفادھا اختباء أحد العناصر الإجرامیة (سبق اتھامه فـى 5 قضایا "سرقة بالإكراه، سلاح - مقیم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بذات المنطقة محل المأموریة وباستھدافه تم ضبطه وبحوزته (بندقیة خرطوش و5 طلقات لذات العیار).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.



