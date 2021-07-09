رسوم استخراج شهادة معتمدة بتلقي لقاح كورونا للمصريين والأجانب

أصبح الحصول على شهادة معتمدة تفيد بتلقي لقاح كورونا في مصر شرطًا أساسيًا للسفر إلى الخارج، ما دفع البعض للتساؤل عن المصاريف المطلوبة لاستخراج هذه الشهادة، وما إذا كان ذلك يتطلب مبالغ كبيرة للحصول عليها أم لا.





ويستطيع المواطن الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقيه لقاح كورونا في مصر مقابل 100 جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على خفض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من التطعيم.





سعر الشهادة المعتمدة للأجانب

وحسب مجلس الوزراء، فإنه يمكن للأجانب في مصر الحصول على شهادة معتمدة مقابل دفع 10 دولارات فقط.





قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث يُجرى تحليل الـ«PCR» الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، ما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.





خطوات الحصول على شهادة تطعيم كورونا

ووفقًا لوزارة الصحة والسكان، فإنها ستصدر شهادات مؤمنة ضد التزوير وعليها «QR Code»، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة التي تصدر هذه الشهادات ولجميع من حصلوا على لقاح كورونا.





وقالت إنه لن يُسمح بدخول البلاد إلا للحاملين لشهادات التطعيم بلقاح كورونا، على أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء، ويتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على «QR Code».





في سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، فضلًا عن خطة الدولة بالتوسع في عملية التطعيم والتي تصل إلى 40% من المواطنين نهاية العام الجاري.



