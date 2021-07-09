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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 9-7-2021 والقنوات الناقلة





كيتشي X سيريزو أوساكا – الساعة الثانية عشر ظهرا





جوانجزو إيفرجراند X بورت اوثوريتي – الساعة الرابعة عصرا



