قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. وزير الأوقاف يحذر الطلاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إننا على مشارف الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهى أيام مباركة وطيبة، ويستحب فيها الإكثار من الطاعات كالصيام في التسع الأيام الأولى لغير الحاج.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد "نور الإيمان" بمحافظة الشرقية، إلى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، ويستحب في هذه الأيام الإكثار من الذكر والتسبيح والتحميد، بالإضافة إلى الحفاظ على الفرائض، والإكثار من النوافل، معلقا: "اغتنموا هذه الأيام".





وأضاف أن العمل الصالح يتسع ليشمل لكل ما ينصلح به أمر الناس في أمر دنياهم أو دينهم، منوها بأن تعب الصانع في عمله يعد عملا صالحا، والأمانة في التجارة عمل صالح، وبناء المدارس والجامعات صالح.





وتابع أن مشروع حياة كريمة وكل من يسهم فيه بمال أو جهد أو توعية يعد عملا صالحا، وكذلك بناء الجيوش القوية، منوها بأن جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات مكانة ومواطن ذو كرامة.



