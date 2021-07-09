



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 9-7-2021.





مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم اليوم الجمعة 9-7-2021 والقنوات الناقلة





مالاوي ضد زيمبابوي - الساعة الثانية عشر ظهرا





السنغال ضد موزمبيق - الساعة الثالثة عصرا



