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مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم اليوم الجمعة 9-7-2021 والقنوات الناقلة
الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:40 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 9-7-2021.
مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم اليوم الجمعة 9-7-2021 والقنوات الناقلة
مالاوي ضد زيمبابوي - الساعة الثانية عشر ظهرا
السنغال ضد موزمبيق - الساعة الثالثة عصرا
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