



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 9-7-2021.





مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا اليوم الجمعة 9-7-2021 والقنوات الناقلة





بيرو X كولومبيا – الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max



