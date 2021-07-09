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تعرف على ابرز اسباب وقف معاش "تكافل وكرامة" 2021.. منها "العمل في القطاع الخاص"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:39 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يعد معاش «تكافل وكرامة» واحد من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي، لدعم الفئات من محدودي ككبار السن والأسر التي لديها أطفال في مراحل تعليمية مختلفة وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية. 

ووفقًا لوزارة التضامن، فإن هناك عدة أسباب لوقف برنامج معاش "تكافل وكرامة" كونه أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة، ونكشف تلك الأسباب في النقاط التالية:-

أسباب وقف معاش "تكافل وكرامة"

- امتلاك حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- ملكية عمل خاص/ شخصي.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

كيفية الحصول على معاش "تكافل وكرامة"

وعن الأسر التي تريد الحصول عليه بعد استيفاءها للشروط، فإنها تقوم بالأتي:

- سرعة التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

1- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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