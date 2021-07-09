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محافظ الجيزة: إنشاء إدارة للتسويق لإقامة الأكشاك التجارية بالمواقع التي تسمح بذلك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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اصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإنشاء إدارة جديدة للتسويق بمحافظة الجيزة مع ادراجها بالهيكل التنظيمى لديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ، إن الغرض من إنشاء إدارة للتسويق هو تعظيم موارد المحافظة المالية من خلال مواكبة طرق التسويق الحديثة واستغلال إمكانات المحافظة المختلفة فى ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل للشباب ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مشيراً انها سوف تختص بالتسويق لإقامة أكشاك ومحال تجارية ومطاعم ذات طابع حضاري فى المواقع التى تسمح بذلك وبما يحقق إضافة جمالية لهذه المواقع الامر الذي سوف يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق عائد استثماري منها يتم استغلاله في الصيانة والتطوير الدائم لتلك المواقع.

وأشار المحافظ، أنه تم تكليف الإدارة بالعمل على خلق مواقع جديدة باستمرار بالتنسيق مع الوحدات المعنية نظراً للأقبال والطلب الكبير علي تلك النوعية من المشروعات الي جانب متابعة الاحياء والمراكز المختصة في إدارة هذه المواقع والتأكد من إلتزامها بشروط الترخيص الممنوحة والتعليمات والضوابط التي تصدر لها بصفة دورية بالاضافه الي العمل على جذب سلاسل المحلات الشهيرة لضخ استثمارات جديدة بالمحافظة.


لافتا ان المرحلة الأولى من الأكشاك الحضارية التي تم إنشاؤها بممشي المريوطية قد لاقي استحسان واقبال كبير من وحقق نجاحاً في فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل .


كما شمل قرار محافظ الجيزة، أن تقوم إدارة التسويق بأعمال الأمانة الفنية لمجلس إدارة مشروع الأكشاك التجارية علي ان يتولي السيد محمد جمال محمد مديرا لإدارة التسويق كأحد القيادات الشابة بمحافظة الجيزة والتي لها سابقه عمل جيدة في ذلك المجال مع تدعيم الإدارة بالكوادر الشابه الشابه اللازمه .

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