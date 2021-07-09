ننشر خطوات ورابط حجز تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021

منذ مطلع الشهر الجاري ومعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ52 يستقبل زواره من كل المحافظات من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً عدا الجمعة، من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساءً، وعليه لازال البعض يتساءل عن خطوات ورابط حجز تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021.





وننشر لكم خطوات ورابط حجز تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021:-





ويمكن حجز تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021 من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــا ).





خطوات حجز تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021

- فتح الموقع المذكور في الرابط بالأعلى ومنه يتمّ الضغط على خيار «احجز تذكرتك»، لإدخال البيانات الشخصية المطلوبة كـ «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع».





- فور الانتهاء من عملية التسجيل، يستقبل راغب التذكرة صورة منها يتمّ إرسالها في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.





وفي سياق متصل، أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، أن الحد الأقصى للتذاكر 4 تذاكر للفرد، كما أن السعة الاستيعابية للمعرض 100 ألف زائر يوميا، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





ووفر معرض المتاب هذا العام منصة رقمية، يمكن من خلالها الإطلاع على جميع الخدمات التي تهم زائري المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات، من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إضافة إلى أجندة الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستعقد افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض (معرض 3d)





ويغلق المعرض أبوابة في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، منتصف الشهر الجاري الموافق 15 يوليو.





ونوه المعرض من خلال موقعه الرسمي، إلى أنَّ التجمع الثقافي يزوره نحو 2 مليون شخص سنوياً.



