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ضبط 1527 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت الحملات عن ضبط 1527 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3،5 طن "مقطعات دواجن – زيت طعام"معبأة داخل عبوات وجراكن بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.


ونجحت الجهود في ضبط (3 طن "كبدة مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.


وتمكنت الجهود من ضبط (1٫8 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن "سكر حر – زيت طعام – دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى مستلزمات إنتاج - 1٫5 طن حلويات شرقية مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة منتج نهائى")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (5٫35 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية).

وتمكنت الجهود من ضبط (740 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة كفر الشيخ.

وأثمرت الجهود عن ضبط (41٫500 لتر مواد بترولية "بنزين 92 – 95") تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "أسمدة زراعية"بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية – 11 عبوة "مبيد فطرى"غير صالح للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة، وضبط (3 طن منظفات صناعية "صابون سائل") غير صالحة للإستخدام وغير مدون عليها بيانات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية"بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وإضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد (52) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (11165) عبوة سجائر.

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