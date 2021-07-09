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الأمن الفيدرالي الروسي يمنع عملا إرهابيا في بشكورتوستان

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر
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احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بمدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان الروسية رجلا كان يخطط لتنفيذ تفجير في منشأة تابعة لقوات الأمن الروسية بـ" أمر من منظمة إرهابية دولية".

وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفدرالي في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان (باشكيريا سابقا) عملا إرهابيا. ونتيجة العملية الخاصة تم احتجاز ساكن محلي ولد في عام 1995 كان يقوم، بأمر من مسلحي منظمة "حياة تحرير الشام" الإرهابية الدولية المحظورة في الأراضي الروسية، بتنظيم عمل إرهابي في منشأة تابعة لقوات الأمن"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وصادر أفراد الأمن في منزل خاص كان يستأجره المحتجز، عبوة ناسفة يدوية الصنع ومكونات لإنتاج عبوة ناسفة أخرى.

وأفاد الجهاز بأنه تم العثور في الهاتف المحمول التابع للرجل المحتجز على مراسلاته مع أعضاء الهياكل الإرهابية التي تكشف نواياه الإجرامية.

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