التنظيم والإدارة: تدريب أكثر من 8 آلاف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريره الشهري والذي يتناول بعض جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي,ونشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وقال الشيخ إن الجهاز انتهى خلال الشهر الماضي من تدريب 8 آلاف و 796 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية, وانتهى ايضا من تقييم عدد 726 متقدما لشغل وظائف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية, وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 1465 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة, وتثبيت 258 موظفا, إلى جانب نقل 875 موظفا بين وحدات الجهاز الإداري للدولة, والموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 809 موظفا من كوادر المهن الطبية, ودراسة تنفيذ عدد 2163 حكما قضائيا متنوعا.