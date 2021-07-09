الكرملين: نؤيد الدعوة لتطعيم كل المواطنين الروس

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يؤيد دعوة آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، لتطعيم كل المواطنين الروس ضد كورونا.





وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "هذه هي الرغبة التي يمكنك بالطبع الانضمام إليها. وبالطبع، من الناحية المثالية نظرا لأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لمكافحة الجائحة ومكافحتها بشكل فعال. وبالطبع نود أن يتم تطعيم كل المواطنين بطريقة أو بأخرى".





وأشار في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ هذه الخطة صعب وذلك ليس من وجهة نظر الشركات المنتجة".





وأضاف: "تزيد الشركات المنتجة أحجام إنتاجهم دائما. من المفهوم أنه ستكون هناك حاجة إلى اللقاحات باستمرار وعلى الأرجح لفترة طويلة. بالطبع يجب إنهاء التجارب السريرية لاستخدام اللقاح على الأطفال والمراهقين الذي لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما. ويجب جمع المعلومات العديدة كيف يتحمل الشباب هذا اللقاح. وسيكون هناك دائما لسوء الحظ أشخاص يعارضون اللقاحات. وهذا نوع غريب من مظاهر اللاوعي. ولكن في أي حالة من الأحوال يجب أن نسعى لتطعيم الأغلبية الساحقة من السكان. إنه أمر ضروري. وبالطبع سنعمل على ذلك".





هذا وتوعد بيسكوف أنه لن يكون هناك انقطاعات في إمداد اللقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا، مؤكدا أنه سيتم تلبية جميع الاحتياجات في هذا المجال.



