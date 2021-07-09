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موعد انتظام «علي لطفي» في تدريبات الأهلي الجماعية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة علي لطفي، حارس الفريق مطمئنة وينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة  في الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد.


واشتكى لطفي من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد. 


ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.


ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز.

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علي لطفي الاهلي الأهلي على رحيل

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