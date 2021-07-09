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تعليق كومان على احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشار مدرب برشلونة، رونالد كومان، اليوم الجمعة، إلى أنه "يجب القلق" بشأن استمرارية المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده رسمياً مع النادي هذا الصيف دون أنباء حتى الآن عن التجديد.

وقال المدرب الهولندي أمام وسائل الإعلام: "حين لا يكون على ما يرام (ميسي) يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس (خوان لابورتا) لحل هذه المسألة، من المهم بالنسبة للنادي والليغا أن يبقى أفضل لاعب في العالم".

وفي هذا الإطار، أعرب المدرب الهولندي عن ثقته في العمل الذي يقوم به لابورتا من أجل ضمان استمرار اللاعب الأرجنتيني، مؤكداً أن رئيس "البلاوغرانا" أخبره بأن "يطمأن وأنهم يعملون على هذا الأمر، لدينا ثقة أنه سيبقى لبضع سنوات أخرى".

وسيبدأ برشلونة يوم الإثنين المقبل، فترة الإعداد للموسم الجديد، لكن دون اللاعبين الذين شاركوا في كأس اليورو وكوبا أمريكا ومن سيكونوا في الألعاب الأوليمبية.

وأوضح كومان: "من المهم أن تعلم من هم اللاعبين الذين سيكونوا معك، نعلم أن هناك حد، نحن في فترة الإعداد للموسم الجديد والنادي يعمل على ذلك".

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