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الإفراج عن ١٢٨٨ سيارة بـ٢٤٤,٣ مليون جنيه بجمارك السويس يونيو الماضي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت خلال شهر يونيو الماضى عن ١٢٨١سيارة ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها ٥٦٤ سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات» بقیمة إجمالية بلغت ٢٣٤ مليونًا و٢٧٤ ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات تبلغ ٦٣ مليونًا و١٩٨ ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات ٣٢ مليونًا و١٢٧ ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة ٤٦ ألف جنيه، وبلغت إجمالى الإيرادات المحصلة ٩٥ مليونًا و٣٧٢ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن ٧ سيارات نقل بقيمة بلغت ١٠ملايين و١٠٤ آلاف جنيه خلال شهر يونيو الماضى.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و١٨٤ ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها ٥٩٩ ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة بنحو مليون و٧٨٣ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر يونيو الماضى ١٢٦ سيارة، كما تم إعادة تصدير ١٠٩ سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يونيو الماضى عن ١٢٨٨ سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت ٢٤٤ مليونًا و٣٧٨ ألف جنيه، وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى ٩٧ مليونًا و١٥٧ ألف جنيه.

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