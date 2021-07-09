هكذا نعت الفنانة دنيا سمير غانم السيدة جيهان السادات

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على نعي الراحلة جيهان السادات، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.





نشرت دينا سمير غانم، صورة لـ جيهان السادات، من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله السيدة العظيمة الراقية جيهان السادات ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة.. خالص التعازي للأسرة الكريمة”.





وتوفيت جيهان السادات، بعد صراع قصير مع المرض دام قرابة الأسبوعين، توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز الـ 88 عاما.



