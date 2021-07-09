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شريف عامر يحرج "ساحر اللغة الإنجليزية" على الهواء (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى نبيه، المدرس الذي استقبل طلابه طائرا، إن الطلاب أطلقوا عليه لقب ساحر اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه يدرس مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية منذ 20 عاما.

وكشف "نبيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تفاصيل استقباله للطلاب طائرا، قائلا: "الفكرة جت في دماغي قبل الحصة مباشرة كنوع من الابتكار"، موضحا أنه كان يريد أن يرسل رسالة أن المعلم يقدم أسمى رسالة، لافتا إلى أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية في المحاضرة.

وأوضح أن عدد الطلاب في القاعة لا يصل إلى 200 طالب، وسعر المحاضرة من 50 إلى 70 جنيه حسب المنطقة، ومن ناحيته عقب الإعلامي شريف عامر: "النظام التعليمي الجديد معمول عشان يقضي على المشهد ده.. والمفروض أنه مش قانوني، الدولة جرمت الدروس الخصوصية إزاي جت لك الجرأة تعمل المشهد ده".

ورد المدرس الذي استقبل طلابه طائرا، "أنا مع تجريم الدولة للدورس الخصوصية ولكن في حالة الطالب اللي أسرته منتظرة منه توفقه النهائي هيروح فين.. هل هيروح المدرسة، والمدرسة مش قايمة بدورها"، وعقب "عامر": "هقولك إيه بس إنت ساحر اللغة الإنجليزية".

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