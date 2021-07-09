Advertisements

"عمليات المعلمين" تتابع تسكين مراقبي الثانوية العامة وتتفقد جودة الاستراحات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
تابعت النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لنقابة المهن التعليمية عملية تسكين المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في الاستراحات المخصصة لهم.

وتلقت غرفة عمليات النقابة تقاريرا حول جاهزية الاستراحات، وتسكين المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات في استراحات تليق بهم. وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين في الاستراحات وحل أي مشكلة تواجههم.

وتابع محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة العمليات جاهزية استراحات المعلمين بالجيزة، وأكد أن رؤساء الفرعيات واللجان النقابية بالجيزة تفقدوا أوضاع الاستراحات في مدرسة عامر عبد المقصود اداره الدقي، واستراحة مدرسة التربية الفكرية بادارة الدقي، وكذلك الحال في مختلف المحافظات.

وأشار إلى جودة مستوى الاستراحات في القاهرة وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تفقد استراحات إدارة القصير التعليمية لاستقبال مراقبى وملاحظى الثانوية العامة، وكذلك استراحات سنورس، والمنيا وملوي، والغربية، وباقي محافظات الجمهورية.

وأكد الأمين العام لنقابة المهن التعليمية أن النقابة تواصل متابعة أحوال المعلمين داخل الاستراحات خلال فترة الامتحانات، وكذلك متابعة كافة الشكاوي لبحث إزالتها عن طريق غرفة عمليات النقابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 12 ساعة

نجم البرازيل عن مواجهة الأرجنتين: لديهم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة و 10 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ 10 دقائق

حقيقة موافقة الأهلي على رحيل القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم العالي يستعرض إنجازات البحث العلمي أبرزها تنفيذ مشروع إنقاذ بحيرات مصر

منذ ساعتين

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات كاسميرو قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

12:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي