Advertisements

"عباس" يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيصل "مساء اليوم وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك".

وأضافت الوكالة أن عباس "سيطلع أردوغان على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه إلى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".

وذكرت الوكالة أن "الرئيس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".

كما أشارات إلى أن الرئيسان سيبحثان أيضا خلال اللقاء الشأن الفلسطيني، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار تهمك

تصريحات كاسميرو قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

التعليم العالي يستعرض إنجازات البحث العلمي أبرزها تنفيذ مشروع إنقاذ بحيرات مصر

منذ ساعتين

نجم البرازيل عن مواجهة الأرجنتين: لديهم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ 12 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة موافقة الأهلي على رحيل القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

12:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي