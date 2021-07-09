"عباس" يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيصل "مساء اليوم وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك".





وأضافت الوكالة أن عباس "سيطلع أردوغان على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه إلى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".





وذكرت الوكالة أن "الرئيس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".





كما أشارات إلى أن الرئيسان سيبحثان أيضا خلال اللقاء الشأن الفلسطيني، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



