مارس الجنس مع 27 سيدة بينهن زوجة شخصية مهمة.. معلومات صادمة عن عنتيل الصعيد



تصدرت كلمات "عنتيل الصعيد" مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع تحقيقات النيابة مع ذلك الطبيب الذي تحرش بعدد من السيدات مؤخرا.



تجري نيابة شمال المنيا، تحقيقات موسعة، مع المتهم بممارسة الرذيلة بمدينة بني مزار، شمال المنيا، والمعروف إعلاميا بـ "عنتيل الصعيد" و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة بالآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عنيل الصعيد بعد أن تصدر موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة:



- يعمل طبيب تخسيس ويبلغ من العمر 43 سنة ومقيم بدائرة مركز بني مزار شمال المنيا.



- 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة دكتور بني مزار بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول بعد رفض العنتيل ابتزازهم والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.





- تم التحري عن شخصية طبيب العلاج الطبيعي الذي يستدرج ضحاياه بمقابل مادي وتبين أنه ليس بطبيب علاج طبيعي وغير مقيد بسجلات النقابة كممارس أو مختص أو استشاري، حسب ما أعلن الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي.



- أقام علاقات جنسية مع نحو 27 سيدة وصورهن فى أوضاع مخلة بالآداب خلال إقامة علاقات غير شرعية معهن.



- جهات التحقيق قامت باستدعاء عدد من السيدات من منطقة بني مزار، والمناطق المجاورة لها بمحافظة المنيا، من بينهم زوجة رجل مهم، لسماع أقوالهم في الواقعة بعد أن اعترف العنتيل بأنه استقطابهن لممارسة الرذيلة معه داخل عيادته الخاصة بالعلاج الطبيعي وأمراض السمنية.





- ينتظر أن يعاقب عنتيل الصعيد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

