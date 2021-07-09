Advertisements
موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري
الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:30 م
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل ١٦ يوليو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلب المباراة.
ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز ٣٧ نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد ٢٩ نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements