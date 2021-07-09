موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل ١٦ يوليو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلب المباراة.





ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز ٣٧ نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد ٢٩ نقطة.



