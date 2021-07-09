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وزير إسباني يثير جدلا واسعا بعد دعوته للتقليل من تناول اللحوم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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واجه وزير شؤون حماية المستهلكين في إسبانيا، ألبرتو غارزون، انتقادات واسعة بعدما أطلق حملة لتشجيع الإسبان على تناول كميات أقل من اللحوم.

واعتبر غارزون، في مقطع فيديو على "تويتر"، أن تناول اللحوم بكثرة يضر بصحة البشر والكوكب كله، وهو الأمر الذي عارضه بعض وزراء الحكومة.

وكان وزير الزراعة، لويس بلاناس، أبرز المعارضين لهذه الحملة، محذرا من تداعياتها على قطاع اللحوم الذي يساهم بقوة في اقتصاد البلاد، واعتبرها حملة غير موفقة، وفقا لـ"بي بي سي".

وقالت 6 جمعيات منتجة للحوم للحملة في رسالة مفتوحة إن هذه الحملة تشهّر بقطاع يضم 2.5 مليون وظيفة ويصدر ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).

وعقب هذا الجدل ظهر الوزير غارزون على التلفزيون الحكومي ليدافع عن وجهة نظره قائلا، إنه لا يدعو للتوقف عن تناول اللحوم، بل تشجيع الناس على التقليل منها بما يتوافق مع الإرشادات الغذائية التي توصي بتناول ما بين 200 غرام و500 غرام من اللحوم أسبوعيا، مشيرا إلى أن الإسباني العادي يأكل أكثر من كيلو في الأسبوع.

وبدا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقف إلى جانب من يهتمون بتناول اللحوم، فقد قال في مؤتمر صحفي "شرائح الاستيك بالنسبة لي لا يمكن منافستها".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن العديد من السلطات الصحية الوطنية تنصح الناس بالحد من تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء، والتي ترتبط بزيادة مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكري وأمراض أخرى.

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