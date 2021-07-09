قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره إنجلترا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة يورو ٢٠٢٠.





وستلعب مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره إنجلترا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذيع قناة "Super sport" المفتوحة مباراة منتخب إيطاليا ضد إنجلترا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة يورو ٢٠٢٠ بشكل مفتوح ومجاني.





وسيكون تردد قناة "Super sport" الناقلة لنهائي بطولة يورو ٢٠٢٠ بين منتخبي إيطاليا وانجلنرا هو ١١٨٤٣ استقطاب عمودي وبمعامل ترميز ٢٦٥٠٠.



