مركز الفيصل للفروسية يقيم أولى فعالياته لقفز الحواجز









ينظم مركز الفيصل للفروسية بمدينة أبها تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية يومي الجمعة والسبت أولى فعالياته لقفز الحواجز بعد إنشائه لهذا العام بمشاركة أكثر من 60 فارساً وفارسة .

ورصدت إدارة النادي جوائز مادية تقدر بـ 15 ألف ريال، مقسمة على سبعة أشواط، إضافة إلى عقد ذهب خصص للفائزة بالمركز الأول من شوط الفارسات .

وتنطلق أولى أشواط الفعالية يوم غد الجمعة بإقامة شوط المبتدئين ارتفاع 70-80 سم، يليه شوط مفتوح 1 ارتفاع 80-90 سم يليه شوط مفتوح 2 ارتفاع 100-110 سم، فيما تقام يوم السبت أربعة أشواط, شوط فرسان أقل من 15 عاما ارتفاع 80-90 سم يليه شوط مفتوح 3 ارتفاع 90-100 سم قم شوط الفيصل 4 ارتفاع 110-120 سم وتختتم الفعالية بشوط خاص بالفارسات ارتفاع 80-90 سم .