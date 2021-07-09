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مركز الفيصل للفروسية يقيم أولى فعالياته لقفز الحواجز
الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:30 م
الفجر السعودي
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ينظم مركز الفيصل للفروسية بمدينة أبها تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية يومي الجمعة والسبت أولى فعالياته لقفز الحواجز بعد إنشائه لهذا العام بمشاركة أكثر من 60 فارساً وفارسة .
ورصدت إدارة النادي جوائز مادية تقدر بـ 15 ألف ريال، مقسمة على سبعة أشواط، إضافة إلى عقد ذهب خصص للفائزة بالمركز الأول من شوط الفارسات .
وتنطلق أولى أشواط الفعالية يوم غد الجمعة بإقامة شوط المبتدئين ارتفاع 70-80 سم، يليه شوط مفتوح 1 ارتفاع 80-90 سم يليه شوط مفتوح 2 ارتفاع 100-110 سم، فيما تقام يوم السبت أربعة أشواط, شوط فرسان أقل من 15 عاما ارتفاع 80-90 سم يليه شوط مفتوح 3 ارتفاع 90-100 سم قم شوط الفيصل 4 ارتفاع 110-120 سم وتختتم الفعالية بشوط خاص بالفارسات ارتفاع 80-90 سم .
ويعد مركز الفيصل من أحدث الأندية وأبرزها في منطقة عسير، ويتكون من قسمين منفصلين قسم للرجال وآخر للسيدات، ويهدف إلى تطوير ودعم الفرسان في المنطقة بإقامة الدورات التدريبية والبطولات .
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