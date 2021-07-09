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موسيماني يتغلب على الإجهاد في الأهلي قبل مواجهة المقاصة
الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:32 م
على نبوي
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اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.
وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.
يذكر أن موسيماني المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.
ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس.
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